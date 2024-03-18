2024-03-18 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن “إسرائيل سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات، إلى قطر، الإثنين، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة حماس”. وأضاف المسؤول أن “وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة”. وتابع: “الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين قد […]

ظهرت المقالة هدنة غزة.. مسؤول يكشف “العرض الإسرائيلي” في محادثات قطر أولاً على ايرث نيوز.