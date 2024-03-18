النفط تعلن التزامها بالخفض الطوعي للصادرات

2024-03-18 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، التزامها بالخفض الطوعي للصادرات.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيداً لمواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في "أوبك +" لإدامة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية ، فإن وزارة النفط العراقية تؤكد الالتزام بالتخفيض الطوعي المتفق عليه".

وأضافت أنه "بالرغم من التقارير الواردة بخصوص إنتاج الإقليم خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقد بادرت وزارة النفط الى تخفيض صادرات النفط للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين".

ولفتت إلى أنه "يتم التنسيق مع المصادر الثانوية لتثبيت ذلك في تقاريرهم التي تصدر بخصوص معدلات الإنتاج لدول الأوبك+ للفترة القادمة".