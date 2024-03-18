الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في الأنبار وكركوك

2024-03-18 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بإحكام إرهابية في محافظتي الأنبار وكركوك.

وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بواجبات منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة السابعة والثامنة التابعتين إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3) متهمين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4/ إرهاب ) في قضائي هيت وعانه وناحية ليلان".

وأضافت، أن "المتهمين ضبط بحوزة أحدهم على (3) مسدس كولومبي محور و(4) موبايل ذكي وكمية من الحبوب المخدرة و(2) رمانة هجومية و ناظور نهاري و كاميرا مخفية واي فاي"، لافتة إلى أنه "جرى تسليم المتهمين والمواد إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".