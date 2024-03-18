الإعمار تعلن قرب إحالة 6 مدن سكنية جديدة للاستثمار

2024-03-18 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن العمل على إنجاز الإجازة ووضع الأساسات الخاصة بمدينة علي الوردي، فيما أشارت الى أن 6 مدن سكنية جديدة سيعلن عنها فرصة استثمارية قريباً.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خمس مدن سكنية قدمت كفرص استثمارية وتمت إحالتها الى المطورين والمستثمرين، أربع منها أنجزت تعاقداتها وبقي مشروع مدينة الفلوجة في طور البحث الجاري بالعروض المقدمة"، مبيناً أن "مدن الجواهري في بغداد والغزلاني في الموصل وضفاف كربلاء والجنائن في بابل وعلي الوردي، تمت إحالتها وتوقيع العقد مع شركة عالمية".

وأضاف أن "مدينة علي الوردي سوف توفر 120 ألف وحدة سكنية، ونحن بصدد إنجاز الإجازة والأرض ووضع الأساسات"، لافتاً الى أن "هناك 6 مدن سكنية أخرى سيعلن عنها كفرص استثمارية إضافة الى ال 5 المعلن عنها سابقاً".

بدوره قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال العربي حسن اسميك لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق منتج عام للنفط، وقريباً الغاز، وصناعة البتروكيماويات والفوسفات، ويحتاج إلى إعادة إعمار"، مبيناً أن "ذلك يدفعني للمساهمة في إعادة الإعمار، والدخول بالقطاع العقاري أو الصناعي، أو الإنشائي".

وتابع اسميك "تقدمت على استثمار مشاريع سكنية إلى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برأس مال مبدئي يبلغ 10 مليارات دولار"، لافتاً الى "أننا مهتمون ببناء 5 إلى 10 مدن سكنية في العراق تشكل 370 ألف وحدة سكنية".

وأكد اسميك "ترحيب رئيس الوزراء بفكرة المشروع لحل أزمة السكن، حيث قدم كامل الدعم وفتح جميع الأبواب من أجل إكمال هذه المشاريع".