المالية تنفي الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام

2024-03-18 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تَود التوضيح بشأن الأنباء التي يروج لها البعض على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدّعي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام، حيث تَرفض الوزارة هذه الاتهامات غير المسؤولة وإن إطلاقها يستند إلى معلومات مُزيّفة وغير منطقية".

وأكدت أنها "تحرص عبر دائرة المحاسبة، على إطلاق كافة التمويلات المتعلقة بجوانب الرعاية الاجتماعية وتغذية الحسابات المصرفية للجهات المسؤولة عن صرفها في أوقاتها المحددة شهرياً من دون تأخير وعليه، يمكن للجهات المعنية بطلب التمويل مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل الرعاية الاجتماعية لشهر آذار الحالي".

وحذرت الوزارة "من المحاولات الرخيصة الهادفة إلى الإساءة والتقليل من جهودها في تنفيذ منهاجها نحو تحقيق استقرار وتفوق اقتصادي ومالي مستدام والمتوافق مع متبنيات البرنامج الحكومي، عبر توفير متطلبات الدعم اللائق لجميع فئات الشعب العراقي من دون تمييز".