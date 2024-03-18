وزير الموارد: زيادة إطلاقات سدي الموصل وحديثة لتأمين رية الفطام

2024-03-18 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الاثنين، عن خطة لتغذية الأنهر عند الحاجة، فيما كشف عن توجيه بزيادة إطلاقات سدي الموصل وحديثة لتأمين رية الفطام.

وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة لتغذية الأنهر عند الحاجة"، لافتاً الى "أننا في موسم الفطام، وتم التوجيه بزيادة الإطلاقات من سدي حديثة والموصل لغرض مواجهة حاجة المزارعين لتأمين رية الفطام".

وأكد، أن "وزارة الموارد حريصة على تأمين إسقاء المساحات الزراعية بالكامل والتي زرعت في عموم العراق، خاصة في وسط وجنوب البلاد".

وأشار إلى، أنه "تم اعتماد الزراعة الديمية خلال السنة الحالية في المنطقة الشمالية وفي المناطق المضمونة الأمطار، مما سيكون لها تأثير إيجابي في زيادة إنتاج محصول الحنطة"، مؤكداً أن "إنتاج الحنطة للعام الحالي سيكون أكثر من إنتاج العام الماضي، وهذا شيء إيجابي لتحقيق الأمن الغذائي بالكامل".