2024-03-18 16:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، أن التعليق على انسحاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من انتخابات برلمان الإقليم أمر سابق لأوانه، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعاً للتباحث بالأمر.

وقال القيادي في الاتحاد سعدي أحمد بيرة، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقد اجتماعاً لمناقشة قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني من انتخابات برلمان إقليم كوردستان".

وأضاف "الاتحاد الوطني الكوردستاني سيناقش القرار بعد اجتماع المكتب السياسي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وخاطب البيان، مواطني الإقليم، "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الجاري، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.