2024-03-18 16:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي اليوم الاثنين، ان مشكلة رئاسة البرلمان مرتبطة بالصراع السني على المنصب. وذكر الفتلاوي لوكالة ايرث نيوز، ان “مشكلة رئاسة البرلمان ليست اطارية بقدر ماهي سنية، حيث ان الكتل السنية ما تزال تتصارع”. وأضاف ان “المفتاح الحقيقي هو لدى الإطار في حال اتفق البيت السني على أكثر […]

ظهرت المقالة قيادي بالإطار: مشكلة رئاسة البرلمان مرتبطة بالصراع السني على المنصب أولاً على ايرث نيوز.