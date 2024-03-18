الجيش الروسي يسقط مروحية “مي- 8” و143 مسيرة أوكرانية

2024-03-18 16:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” و 143 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز “مي -8″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 143 مسيرة أوكرانية”. وأكد البيان […]

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