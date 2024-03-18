2024-03-18 16:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام. وقالت الوزارة في بيان، تلقته ” ايرث نيوز” إنها “تَود التوضيح بشأن الأنباء التي يروج لها البعض على منصات التواصل الإجتماعي والتي تدّعي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام، حيث تَرفض الوزارة هذه الإتهامات غير المسؤولة وإن إطلاقها يستند إلى معلومات […]

ظهرت المقالة المالية تنفي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام أولاً على ايرث نيوز.