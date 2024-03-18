2024-03-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، اطلاق الوجبة 41 من القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل لاكثر من 2800 مقترض، مشيرا الى ان هذه الوجبة تضمنت ولاول مرة قروضا ضمن السقف الجديد للاقراض بعد اجراء التعديل عليه.واوضح الاسدي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “وجبة القروض شملت نحو 716 مستفيدا من […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن اطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل أولاً على ايرث نيوز.