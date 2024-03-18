الاعمار: 2024 ستشهد افتتاح العديد من مشاريع فك الاختناقات المرورية

2024-03-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المتحدث بأسم وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، المهندس نبيل الصفار، اليوم الاثنين، ان وتيرة الاعمال في مشاريع فك الاختناقات في تصاعد مستمر، مبينا ان 2024 ستشهد افتتاح العديد من هذه المشاريع والاعلان عن اخرى. وقال في تصريح لايرث نيوز، إن “مشاريع فك الاختناقات المرورية تشهد تصاعد في وتيرة الاعمال، والكثير من هذه المشاريع […]

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