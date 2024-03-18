2024-03-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الرمادي في مُحافظة الأنبار، مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظ الأنبار ألَّف فريق عملٍ؛ لإجراء أعمال التحرّي والتدقيق بصحَّة معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مُديريَّة بلديَّة الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء […]

ظهرت المقالة النزاهـة تضـبط مسـؤولاً في بلديـة الـرمادي متلبـساً بالرشـوة أولاً على ايرث نيوز.