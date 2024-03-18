"دو" الإماراتية تحصل على ترخيص لتقديم خدمات مالية رقمية

2024-03-18 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، الإثنين، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات. وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات في عصر الاقتصاد الرقمي. تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتكون ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص في الإمارات، وتعمل تحت مظلتها علامتان تجاريتان هما دو وفيرجن موبايل. والشركة مدرجة في سوق دبي المالي، والمساهمون الأساسيون فيها هم جهاز الإمارات للاستثمار، والإمارات الدولية للاتصالات والمعمورة العالمية المتنوعة القابضة.