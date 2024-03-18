مقتل وإصابة شخصين بنزاع عنيف ومسلحون يهاجمون منزل ضابط في بغداد

2024-03-18 17:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بمقتل واصابة شخصين بنزاع عنيف في العاصمة بغداد التي شهدت مهاجمة مسلحين لمنزل ضابط.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عنيفاً لم يعرف اسبابه تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة هور رجب التابعة للدورة ما أسفر عن مقتل شخص واصابة آخر"، مبيناً أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت 3 من اطراف النزاع".

وفي السياق، اشارت المصادر الى أن "معلومات وردت بوجود اشخاص يقومون بالدكة العشائرية ضمن منطقة الدوانم الزراعي في الشعلة شمالي بغداد، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة الى مكان الحادث و تم تطويق المكان وتبين قيام ثلاثة اشخاص يستقلون دراجات نارية عدد (2) باطلاق نار على دار شخص يعمل ضابط برتبة نقيب في دائرة امن المنافذ و المطارات".

ولفتت المصادر الى "تشكيل فريق عمل ومعرفة منازل المهاجمين وتفتيش دورهم، واثناء تفتيش دار احدهم وجد داخل الدار شخص يحمل رمانة يدوية وآلة حادة (سكين)"، موضحة ان "الشخص قام بالاعتداء على القوة المداهمة واثناء الاعتداء قام احد المنتسبين باصابة المتهم في منطقة الظهر اصابة طفيفة وتم القاء القبض عليهم والبالغ عددهم 4 اشخاص وضبط بحوزتهم مادة يشتبه بانها مادة مخدرة تزن تقريباً ( 250) غرام مع ميزان الكتروني عدد (2)".

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لقيامه بما تسمى الدكة العشائرية ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.