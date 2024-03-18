النفط العراقية تؤكد التزامها بالخفض الطوعي للإنتاج

2024-03-18 17:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الاثنين، التزام العراق بالتخفيض الطوعي المتفق عليه لدعم مبادرات الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" لإدامة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالرغم من التقارير الواردة بخصوص إنتاج إقليم كوردستان خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقط بادرت وزارة النفط بتخفيض صادرات النفط إلى معدل 3.300 مليون برميل يومياً للأشهر المقبلة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين".

وأضافته أنه "يتم التنسيق مع المصادر الثانوية لتثبيت ذلك في تقاريرهم التي تصدر بخصوص معدلات الإنتاج لدول أوبك+ للفترة المقبلة".