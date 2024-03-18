المجلس الأعلى للشباب.. الظالمي يوضح أهم القرارات المتخذة بالجلسة الرابعة

2024-03-18 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الاثنين، أهم القرارات المتخذة بالجلسة الرابعة للمجلس الأعلى للشباب برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور عدد من الوزراء.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجلسة شهدت اتخاذ 7 قرارات تضمن الأول الموافقة على تشكيل الفريق الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يضم (1000) شاب وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناشطين والمتميزين، رعاية واهتماماً بهذه الفئة المهمة في المجتمع ومد حلقات الوصل معهم".وأضاف، أن "القرار الثاني تضمن الموافقة على المعايير والشروط الخاصة بوسام الإبداع للمبدعين الشباب وفقاً للدليل التعريفي المرفق بكتاب وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (490) في 2024/2/21، والذي يعد تكريماً مهماً يساهم في دعم الشباب المبدعين وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية".وتابع، أن "القرار الثالث تضمن الموافقة على تأسيس نوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي ضمن المنتديات التابعة لمديريات الشباب والرياضة في بغداد بواقع نادٍ واحد في كل مديرية وفقاً للهيكلية المرفقة بمذكرة سكرتارية المجلس الأعلى للشباب ذي العدد (2400144) في 2024/2/28 بالاعتماد على مدربين مختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من الجهات الحكومية الأخرى على أن تتولى محافظة بغداد تجهيز النوادي بكافة المستلزمات وتكون النوادي بإدارة مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع محافظة بغداد وبإشراف ومتابعة المجلس الأعلى للشباب".وأكد، أن "القرار الرابع تضمن الموافقة على المخطط الهندسي للمخيم الشبابي النموذجي وفقاً للمخطط المرفق بكتاب وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (475) في 2024/2/21، والذي يسع لـ(500) شاب، والمقترح إنشاؤه في بغداد ضمن الأرض المخصصة لملعب التاجيات، فيما تضمن القرار الخامس الموافقة على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمنح إجازات ممارسة مهنة في ما يتعلق بالمرافق السياحية مثل افتتاح مكاتب سياحية، مقاهٍ، مطاعم وغيرها للشباب دون سن الـ (35) سنة مقابل أجور مدعومة بخصم يقترحه مجلس الإدارة لدائرة المجاميع السياحية التابعة لهيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار".وأشار، إلى أن "القرار السادس تضمن الموافقة على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتبني رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه المتميزة الخاصة بالشباب من طلبة الدراسات العليا والمتعلقة باختصاص الوزارة ودعمهم في تطبيقها على أرض الواقع، فيما تضمن القرار السابع الموافقة على مشروع (صناعة المستقبل) والذي يهدف إلى تجميع شباب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان ضمن مخيمات موسمية لتعزيز مهاراتهم واطلاعهم على الفرص والتحديات التي تواجههم في المستقبل ومد جسور التواصل بينهم مع استضافة الإعلامي بيستون عثمان خالد صاحب المشروع".