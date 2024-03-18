التربية: حملة ترميم كبرى للمدارس خلال العطلة الصيفية

2024-03-18 18:00:02 - المصدر: الفرات نيوز



توحيدا لرؤية تربوية مشتركة تهدف الى تحقيق تطلعات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، إلتقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني لبحث الخطط المستقبلية الداعمة للملف التربوي، وقرر الطرفان إطلاق حملة تأهيل وترميم مدرسية كبرى خلال أيام العطلة الصيفية، بحضور مدير عام التخطيط دريد الحيالي ومدير الأبنية المدرسية مصطفى العبيدي وعدد من اعضاء الوفد الزائر .

وكشف المكتب الإعلامي في وزارة التربية مقررات الاجتماع الذي حدد تأهيل (200) مدرسة في بغداد و(100) أخرى في كل محافظة لتوفير اجواء بيئية ملائمة للملاكات والتلاميذ على حد سواء والبدء من الان بتجهيز المراكز الامتحانية بالمستلزمات اللوجستية كوسائل التبريد والمقاعد الدراسية وغيرها من الامور الضامنة لراحة الطلبة أثناء تأدية الامتحانات إضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء موسع مع الوزارات المعنية بتسهيل تمليك قطع الاراضي الى الوزارة للشروع بعملية التشييد.