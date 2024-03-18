الكهرباء: ساعات التجهيز في الصيف المقبل ستكون الأفضل

2024-03-18 19:10:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن ساعات التجهيز بالطاقة الى المواطنين في الصيف المقبل ستكون أفضل من السابق من حيث الالتزام بالاطفاء والتشغيل. وقال الوزير زياد علي فاضل في حوار متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إناطفاء مصباح واحد في كل منزل يغنينا عن محطات توليدية كاملة. وأضاف إن ساعات التجهيز في الصيف المقبل ستكون افضل من الصيف السابق، لافتاً الى قرب تنفيذ مشروع التحول الذكي للكهرباء في 15 منطقة من العراق. وأشار في معرض حديثه الى أن السوداني حسم مشروع انشاء منصة بحرية لاستقبال الغاز القطري في ظرف اسبوع واحد بعدما كان معطل لسنوات. ويطمح العراق، الذي يعاني من أزمة طاقة مزمنة، إلى تحقيق استقرار في تزويد مواطنيه بالكهرباء عبر الاستعانة بمشروع الربط الخليجي، الذي دخلت أولى مراحل إنجازه حيز التنفيذ في حزيران الحالي، سعيا منه للتحول التدريجي إلى واحد من أهم معابر الطاقة في المنطقة.