الأسواق الأميركية تنتعش بعد أسبوعين من الخسائر

2024-03-18 19:10:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت الأسهم الأميركية، بقيادة المكاسب التي حققتها شركة Nvidia، مع تطلع المستثمرين لمؤتمر رئيسي مختص بالذكاء الاصطناعي، وتوجهات السياسة النقدية من الفدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هذا وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 112 نقطة أو 0.3، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9، وارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.3. ارتفعت أسهم Nvidia بأكثر من 3 قبل مؤتمر GTC للشركة، حيث من المتوقع أن تعرض شركة تصنيع الرقائق أحدث نجاحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Alphabet بنسبة 6 بعد أن ذكرت Bloomberg أن شركة Apple تجري محادثات مع Google لضم Gem AI الخاص بالشركة إلى أجهزة iPhone. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم Super Micro Computer بنسبة 5.3 قبل يوم التداول الأول للشركة كجزء من مؤشر SP500. وجاءت هذه التحركات قبل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي الذي يستمر ليومين، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء وينتهي بإعلان يوم الأربعاء. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن التوقعات تشير بنسبة 99 بأن الفدرالي الأميركي سيترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن التوقعات بخفض يونيو انخفضت في الأيام الأخيرة إلى حوالي 55.