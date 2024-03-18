المالية تنفي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين

2024-03-18 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "وزارة المالية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".واكدت الوزارة بحسب البيان، "عدم صحة هذه الأنباء"، مؤكدة "انها لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن".