2024-03-18 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من كغم “كريستال” في محافظة ميسان. وذكرت الوزارة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “قوة من الفوج الرابع اللواء الرابع تابعة لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، شرعت بتنفيذ أمر قبض لأحد مروجي المخدرات والمطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات في قضاء المجر […]

ظهرت المقالة الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته أكثر من 1 كغم “كريستال” في ميسان أولاً على ايرث نيوز.