2024-03-18 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي مساء أمس الأحد شهدت خلافا حادا بخصوص قضية التعيينات في الجيش الإسرائيلي. وذكرت قناة “N12” العبرية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأمر انتقد قضية التعيينات قائلا: “الجيش الإسرائيلي ومن يرأسه فشلوا، ليس فقط على المستوى التكتيكي والعملياتي، وإنما على المستوى الفكري”. وأضاف سموتريتش: “من يشكل شخصية […]

ظهرت المقالة “أنت تلحق الضرر بأمن إسرائيل”.. الكشف عن خلاف حاد في جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.