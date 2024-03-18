2024-03-18 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

نفت وزارة المالية، اليوم الإثنين، أنباء اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين. وقالت الوزارة في بيان تلقته (إيرث نيوز)، إنها “تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين”. وأكدت الوزارة “عدم صحة هذه الأنباء وأنها لم تصدر أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن”.

ظهرت المقالة المالية تكشف حقيقة اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين أولاً على ايرث نيوز.