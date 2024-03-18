2024-03-18 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ إلتقى وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني لبحث الخطط المستقبلية الداعمة للملف التربوي، وقرر الطرفان إطلاق حملة تأهيل وترميم مدرسي كبرى خلال أيام العطلة الصيفية، بحضور مدير عام التخطيط دريد الحيالي ومدير الأبنية المدرسية مصطفى العبيدي وعدد من اعضاء الوفد الزائر . وكشف المكتب الإعلامي في […]

ظهرت المقالة وزير التربية ورئيس فريق الجهد الخدمي يُقرران إطلاق حملة ترميم مدرسية كبرى خلال العطلة الصيفية أولاً على ايرث نيوز.