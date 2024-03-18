2024-03-18 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

اكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ان السحب التي ظهرت صباح اليوم في سماء العاصمة بغداد هي سحب “أسبيريتاس” والتي تم تصنيفها حديثا في اطلس الغيوم الدولي من قبل منظمة الارصاد العالمية. وقال عطية في ايضاح على “فيسبوك”، تابعته إيرث نيوز إن “السحب نادرة الظهور في اجواء العراق وربما هي المرة الأولى التي يتم […]

ظهرت المقالة ظهور سحب “أسبيريتاس” المحملة بالرطوبة العالية لأول مرة في سماء بغداد (صور) أولاً على ايرث نيوز.