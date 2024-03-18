صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات للاستحواذ على الخطوط السعودية

2024-03-18 20:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات للاستحواذ على الخطوط الجوية السعودية، الناقل الرسمي في المملكة، وذلك بحسب تقرير لـ Bloomberg. هذا وستتوافق الخطوة المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يشرف على أصول بقيمة 925 مليار دولار، مع أهدافه للاستثمار بكثافة في أصول في مجالات السياحة والنقل، حيث يهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز سياحي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. ووفقًا للتقرير الأولي، فإن عملية الاستحواذ ستشهد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية شركة الطيران من الحكومة لزيادة كفاءتها وقدرتها على تحقيق الربح، ويمكن بعد ذلك إما خصخصتها أو دمجها مع طيران الرياض، وهي شركة طيران منفصلة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتم إطلاقها في مارس 2023 للمنافسة مع شركات الطيران الخليجية الأخرى. هذا وتأسست الخطوط السعودية عام 1945، ولديها أسطول مكون من 144 طائرة، 93 طائرة Airbus و51 طائرة من صنع Boeing، وتطير إلى أكثر من 100 وجهة. ولم يعرف بعد كيف سيتم تقييم شركة الطيران، وذكرت Bloomberg أن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد يتم تأجيلها أو إلغاؤها تمامًا.