2024-03-18 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، توبياس ليندنر والوفد المرافق له. وأكد السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية”، مشيراً إلى “مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات […]

ظهرت المقالة المانيا تعلن استعدادها لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية أولاً على ايرث نيوز.