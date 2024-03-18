2024-03-18 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعرض مركز إسلامي بمدينة شيكاغو، في ولاية إلينوي الأميركية، إلى اعتداء من قبل أحد المارة، أثناء أداء مصلين صلاة التراويح التي تقام ليلا بشهر رمضان بالمركز. وأفاد مراسل الحرة، في شيكاغو أن “الاعتداء أدى لتحطم الواجهة الزجاجية للمدخل دون وقوع إصابات”. ووفق مسؤولين محليين، فإن الاعتداءات المرتبطة بـ”الإسلاموفوبيا” في ولاية إلينوي، تصاعدت منذ […]

ظهرت المقالة بصلاة التراويح.. اعتداء على مركز إسلامي في شيكاغو أولاً على ايرث نيوز.