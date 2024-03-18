2024-03-18 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بانقلاب صهريج محمل بمادة النفط الأسود على سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، إن “صهريجا محمل بمادة النفط الاسود انقلب على الطريق السريع المؤدي الى جامع النداء”. وأضاف أن “الحادث اسفر عن اصابة صاحب الصهريج مع وجود زخم مروري شديد واانتشار مادة النفط على طول […]

ظهرت المقالة انقلاب صهريج محمل بمادة النفط الأسود على سريع محمد القاسم وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.