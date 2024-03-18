الإعمار: أغلب مشاريع الحزمة الأولى دخلت مرحلة نصب الروافد

2024-03-18 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الاثنين، أن مشاريع الحزمة الأولى ستفك الاختناقات بنسبة 80% في المناطق المشمولة، فيما أشارت إلى أن غالبيتها وصل لمرحلة نصب الروافد ما يعني قطع مراحل كبيرة في التنفيذ.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الأولى من مشاريع فك الاختناقات أطلقت 16 مشروعاً، وتم إكمال مشروع مجسر فائق حسن قرب كلية الفنون الجميلة وفي شهر نيسان المقبل سنفتتح مجسر تقاطع قرطبة".وأضاف، أن "الوزارة تنفذ حالياً في المشاريع المستمرة أعمالاً تكميلية بهدف توسعة الممرات وتسهيل الحركة المرورية والبعض من المشاريع تجاوزت نسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالفترة الزمنية منذ انطلاقتها".وتابع، أن "أغلب المشاريع وصلت لمرحلة نصب الروافد وهو ما يعني قطع مراحل كبيرة منها والعمل مستمر لإنجازها هذا العام".وأشار، إلى أن "إكمال تلك المشاريع سيعني تخفيف الزحامات المرورية بمناطق مرورها بنسبة 80%، والعمل جار على تحديد أماكن جديدة لتنفيذ حزمة ثانية من المشاريع ضمن جهود الحكومة لتخفيف الزحامات المرورية في بغداد".وأكد، أنه "وبموازاة مشاريع فك الاختناقات داخل العاصمة يستمر العمل بمشاريع مداخل بغداد ونعتبرها مشاريع مكملة لمثيلاتها الخاصة بفك الاختناقات بالتعاون مع المحافظة".