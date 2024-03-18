وزير الكهرباء يوجه بالإستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار

2024-03-18 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، بالاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة ودعم جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات".وشدد الوزير- بحسب البيان- "على استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الأمطار والمستشفيات والمراكز الصحية من القطع المبرمج".وتابع البيان، أن "الوزير أوعز إلى جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة، بالتواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات والاهتمام بشكاوى المواطنين وإعادة جميع الأعطال والخطوط المنفصلة".وختم البيان، أن "وزارة الكهرباء تهيب بالمواطنين الابتعاد عن محددات الشبكة من أعمدة وأسلاك الكهرباء وعدم الاقتراب منها في فترة هطول الأمطار، حفاظاً على سلامتهم".