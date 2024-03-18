سفارة الولايات المتحدة تعبر عن قلقها لمقاطعة الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات برلمان الاقليم

2024-03-18 21:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق يوم الاثنين، عن قلقها بسبب إعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

وكتبت السفيرة الامريكية ايلينا رومانسكي على موقع (X) "نشعر بالقلق إزاء إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات إقليم كوردستان العراق".

واضافت "نحث الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية".

وشددت على "أن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم".