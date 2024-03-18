رئيس أرامكو: الجداول الزمنية لتحول الطاقة ضرب من الخيال

2024-03-18 21:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الاثنين، إلى إعادة ضبط لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، واصفاً الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة بأنها ضرب من الخيال. وخلال مؤتمر الطاقة “سيرا ويك” في هيوستون، حث الناصر على الاعتراف بأن مصادر الطاقة المتجددة لن تحل قريباً محل الطلب على النفط والغاز، ولا حتى بحلول 2030، الموعد المستهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ووصف الجداول الزمنية الطموحة التي طرحتها مجموعات المستهلكين وحماية البيئة بأنها ضرب من الخيال. وقال الناصر إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من المحروقات من خلال تقنيات احتجاز الكربون الأخرى يحقق نتائج أفضل من مصادر الطاقة البديلة.