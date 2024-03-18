الهجرة تعتزم إيقاف المساعدات عن النازحين في كردستان والسبب؟

2024-03-18 21:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين، وقف المساعدات المالية لمخيمات النازحين في اقليم كردستان بعد تاريخ الـ 30 تموز 2024. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن المساعدات ستصل إلى المخيمات حتى 30 تموز المقبل فقط. وأضاف إن صرف 4 ملايين دينار للنازحين في مخيمات إقليم كردستان سيستمر حتى 30 تموز المقبل، ثم ستتوقف المساعدات. وإشار الى إمكانية توقف جميع المساعدات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين لمخيمات النازحين في إقليم كردستان. واعتمد مجلس الوزراء العراقي آلية لتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم، ضمنها تخصيص 4 ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين من الساكنين في مخيمات النازحين في إقليم كردستان حصراً. وكان مجلس الوزراء قد حدد في 2 كانون الثاني، الـ 30 من حزيران المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النازحين والإعادة الطوعية للنازحين. ويبلغ عدد النازحين واللاجئين المقيمين في إقليم كردستان 928649 نسمة، منهم 664224 نازحاً يقيم أغلبهم خارج مخيمات النازحين، و264425 لاجئاً أغلبهم سوريون.