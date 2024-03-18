وزير الكهرباء يوجه بالإستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار

2024-03-18 21:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء، باستنفار ملاكات الوزارة لمواجهة سوء الأحوال الجوية. وقالت وزارة الكهرباء في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن فاضل وجه ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار. وتوقعت هيئة الأنواء الجوية سقوط حبات البرد الحالوب وانخفاض درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن حالة عدم الاستقرار الجوي على البلاد مستمرة مع هطول الأمطار وتساقط حبات البرَد الحالوب وانخفاض درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء. وحذرت من تشكل السيول على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد. وتشهد مناطق عراقية واسعة منذ أيام هطول أمطار متقطعة تكون غزيرة في بعض الأماكن وأدت لتدفق سيول في بادية المثنى كما تسببت بوفيات إثر انهيار منزل في ميسان.