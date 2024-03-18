السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة أذربيجان

2024-03-18 21:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان السيد ميكائيل جباروف والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وبين سيادته أن الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين تؤكد رغبة العراق وأذربيجان في تطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى المشتركات العديدة بين البلدين، التي من شأنها أن تساعد في الدفع بالمزيد من فرص التعاون المثمر.

وأكد السيد السوداني تطلع العراق لمشاركة الشركات الأذربيجانية في مشاريع البناء والإعمار، ولاسيما في مجال الطاقة، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المهمة في قطاع الصناعات النفطية بالعراق، ومشاريع طريق التنمية الستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مصالح البلدين وتعزز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه نقل الوزير الضيف تحيات رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وقدم دعوة رسمية لزيارة أذربيجان؛ من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة، كما أكد رغبة بلاده بتعزيز علاقات التعاون، واستعدادها لزيادة التبادل التجاري مع العراق، واستمرار التنسيق الثنائي عبر اللجنة العراقية- الأذربيجانية المشتركة.