2024-03-18 21:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار الاعلامي ياس الخفاجي ان المجلس لم يتخذ اي قرار بتعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء حتى الان (الساعة 8.30 مساء).انتهى.

