تلفزيون الناصرية: المحافظ يوجه مسؤولي الوحدات الادارية بالاستعداد لموجة الامطار وتوقع ألأسوء

2024-03-18 21:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي مسؤولي الوحدات الادارية بالاستعداد لموجة الامطار وتوقع أسوء الاحتمالات.واكد الابراهيمي في توجيه عاجل لمسؤولي الوحدات الادارية بالمحافظة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد الكامل “لاسوء الاحتمالات لا قدر الله”وشدد الابراهيمي تأكيده على قائمقامي قضائي الشطرة وسوق الشيوخ بسبب المشاكل التي تعرضت...

