رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة أذربيجان

2024-03-18 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لزيارة أذربيجان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ميكائيل جباروف والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه" جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية".وبين السوداني بحسب البيان، أن "الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين تؤكد رغبة العراق وأذربيجان في تطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى "المشتركات العديدة بين البلدين، التي من شأنها أن تساعد في الدفع بالمزيد من فرص التعاون المثمر".وأكد السوداني" تطلع العراق لمشاركة الشركات الأذربيجانية في مشاريع البناء والإعمار، ولاسيما في مجال الطاقة، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى "الفرص الاستثمارية المهمة في قطاع الصناعات النفطية بالعراق، ومشاريع طريق التنمية الاستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مصالح البلدين وتعزز الاستقرار في المنطقة".وتابع البيان، ان" الوزير الضيف نقل تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى رئيس مجلس الوزراء، وقدم دعوة رسمية لزيارة أذربيجان؛ من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة، كما أكد رغبة بلاده بتعزيز علاقات التعاون، واستعدادها لزيادة التبادل التجاري مع العراق، واستمرار التنسيق الثنائي عبر اللجنة العراقية- الأذربيجانية المشتركة".