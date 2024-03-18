2024-03-18 22:20:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2025 قبل أن يصل إلى مليونين في غضون ثلاث سنوات. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تصريحات رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة التي أدلى بها خلال انعقاد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه بديوان مؤسسة النفط والذي رأسه الدبيبة. وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً. وأكد بن قدارة أن هذه الأرقام يمكن تحقيقها من خلال الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة. وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية. وفي نهاية شباط، قال بن قدارة إن ليبيا ستعقد جولة مزايدات لمنح حقوق للتنقيب عن النفط بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل. وكان ارتفع إنتاج أوبك من النفط في شباط إذ عوض تعافي الإنتاج الليبي تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء آخرين في إطار اتفاق لمجموعة أوبك، وفقاً لمسح لرويترز.