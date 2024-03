2024-03-18 22:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار الاعلامي ياس الخفاجي ان العمل متواصل لجمع اصوات اعضاء المجلس حول تعطيل الدوام الرسمي. واكد انه لم يكتمل التصويت حتى لحظة اعداد هذا التصريح (9.50 مساء).

