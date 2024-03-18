2024-03-18 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية تربية الرصافة الثالثة، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيوث نيوز، “نظرا لسوء الأحوال الجوية وإستمرار هطول الأمطار وحفاظا على حياة الطلبة، أعلنت المديرية العامة للتربية في الرصافة الثالثة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق التاسع عشر من آذار في المدارس ورياض الأطفال […]

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