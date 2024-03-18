2024-03-18 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية تربية الرصافة الثانية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها يوم غد. وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز “نظرا لسوء الأحوال الجوية وإستمرار هطول الأمطار وحفاظا على حياة الطلبة، أعلنت المديرية العامة للتربية في الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق التاسع عشر من آذار في المدارس ورياض الأطفال […]

ظهرت المقالة يوم غد.. مديرية الرصافة الثانية تعطل الدوام الرسمي في مدارسها أولاً على ايرث نيوز.