2024-03-18 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير البيئة نزار ئاميدي مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الاثنين، ايجاد السبل الكفيلة لدعم جهود الوزارة وتذليل المعوقات وايجاد بدائل مناسبة في تنفيذ واجباتها تجاه عمل دوائر الوزارة إضافة إلى انجاز فقرات البرنامج الحكومي، و تعزيز العمل الرقابي والتوعوي للوزارة من أجل حماية وتحسين البيئة في العراق. وذكر بيان […]

ظهرت المقالة وزير البيئة: الوزارة نفذت مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي التي تعزز العمل الرقابي والاشرافي أولاً على ايرث نيوز.