الخنجر: الحكومة تمثلنا جميعا ويجب دعمها والوقوف معها

2024-03-18 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، على ضرورة دعم الحكومة الحالية لانها تمثل الجميع، فيما كشف عن وجود مفاوضات مع كتلة بدر حول الحكومة المحلية في محافظة ديالى.وقال الخنجر لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): أن "هناك محاولات لحرف اهتمام الامة الاسلامية عن القضية الفلسطينية"، مبينا أن "ما حصل في 7 اكتوبر اعاد القضية الفلسطينية للواجهة".وأضاف، أن "موقف العراق الرسمي من القضية الفلسطينية رفع رأسنا جميعا"، مؤكدا أن "المكون السني ليس بحاجة الى نائب محافظ او قائممقام".وتابع، أنه "يجب تعويض اهالي المغيبين والمختفين قسريا"، منوها بان "ما يحصل في الساحة السنية اختلاف ضمن السقف المسموح".وأشار الى أن "تحالف السيادة حصل على 18 مقعدا في انتخابات مجالس المحافظات"، موضحا: أنه "لدينا مفاوضات مع كتلة بدر حول الحكومة المحلية في ديالى".ومضى بالقول: "طالبنا بان يكون محافظ ديالى من القوى السنية"، مشيرا الى ان "البلد يسير بالاتجاه الصحيح في المرحلة الراهنة".وبين ان "وجود السوداني على رأس الحكومة يبعث على الاستقرار"، مؤكدا أن "السوداني اول رئيس وزراء مرضي عنه من جميع المكونات".وتابع: "يجب الوقوف بقوة مع الحكومة ودعمها لانها تمثلنا جميعا"، مبينا أن "الشجاعة والصدق التي يمتاز بها السوداني جعلنا نثق به كثيرا".وأشار الى أن "الجهد الاستخباري العراقي متميز ويساعد بعض دول الجوار"، مؤكدا أن "المناطق السنية أكثر المتضررين من الجماعات الإرهابية".