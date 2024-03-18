مجلس الخدمة: لا تأجيل لمواعيد اختبارات خريجي ذوي المهن الصحية

2024-03-18 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أنه لا تأجيل لمواعيد اختبارات خريجي ذوي المهن الصحية في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد التنسيق والتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يود مجلس الخدمة العامة الإتحادي التنويه الى ان الاختبارات الخاصة بالمتأهلين من خريجي الكليات الساندة من ذوي المهن الصحية ، قائمة ليوم غد الثلاثاء ، في جميع مراكز الاختبار في بغداد والمحافظات وليس هناك تأجيل لمواعيد الاختبارات" .ودعا المجلس الى "الالتزام بالحضور غداً طبقاً للجدول الزمني" .