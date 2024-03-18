المحافظات التي عطلت دوامها يوم غد الثلاثاء

2024-03-18 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.اعلن رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف حسين العيساوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٣/١٩ بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الامطار"، مستثنيا من ذلك "الدوائر الخدمية والامنية" .كما أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.كما قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي غداً بسبب سوء الأحوال الجوية.من جانبه وجه محافظ الأنبار محمد نوري ، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء الدوائر الخدمية.كما قرر مجلس محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة غداً الثلاثاء بسبب غزارة الأمطار، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.من جهتها ذكرت المديرية العامة للتربية في الرصافة الثالثة، في بيان انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وإستمرار هطول الأمطار وحفاظا على حياة الطلبة، أنها تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق التاسع عشر من آذار في المدارس ورياض الأطفال كافة بإستثناء ديوان المديرية والأقسام التابعة لها".كما قررت المديرية العامة للتربية في الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.وأيضا أعلنت مديرية تربية الكرخ الثانية ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.كذلك أعلنت مديرية تربية الكرخ الأولى ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار.كما اعلنت مديرية تربية الرصافة الأولى ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.كذلك، أعلنت مديرية تربية الكرخ الثالثة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار.كذلك أعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.بدورها، اعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء وتخول رئاسة جامعة المحافظة بإقرار العطلة من عدمها.من جانبها، أعلنت محافظة واسط ، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار.وأيضا قررت محافظة الديوانية ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للمدارس فقط.من جهتها ذكرت محافظة كركوك في بيان، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية ، وبهدف ضمان السلامة لطلبتنا في جميع مدارس كركوك ، قررت ادارة محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة (الابتدائية والمتوسطة والثانوية والإعدادية ) ".ودعت ادارة المحافظة دوائرها الخدمية كافة إلى استنفار امكانياتها لغرض الاستعداد في مواجهة موجة الأمطار وتامين الخدمات في عموم محافظة كركوك والاحياء السكنية.