تلفزيون الناصرية: جامعة ذي قار تؤكد ان يوم غد الثلاثاء دوام رسمي في كلياتها

2024-03-18 23:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت رئاسة جامعة ذي قار ان يوم غد الثلاثاء سيكون دوام رسمي في جميع كلياتها لوجود امتحانات في عدد من الكليات. وقال مصدر في الجامعة لشبكة اخبار الناصرية، ان رئاسة الجامعة قررت ان يكون يوم غد دوام رسمي في جميع كلياتها بسبب الالتزام مع الوزارة اضافة الى...

