تلفزيون الناصرية: المتحدث باسم مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

2024-03-18 23:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي ان المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء بسبب موجة الامطار التي تتعرض لها المحافظة. واكد الخفاجي في خبر عاجل نقله تلفزيون الناصرية ان التعطيل يشمل جميع المؤسسات الرسمية عدا المؤسسات الخدمية. وكانت الانواء الجوية في الناصرية...

